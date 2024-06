Da star di Netflix agli spalti di Euro 2024: lo avete riconosciuto?

Richard Gadd, attore ed ideatore della serie Netflix di successo Baby Reindeer, ha assistito in tribuna alla partita Scozia-Svizzera disputata nella giornata di ieri nell'ambito di Euro 2024. Nato a Wormit nel 1989, l'interprete ha deciso di non far mancare il suo supporto alla sua squadra, che a Colonia ha registrato un 1-1 contro gli elvetici, con le reti nel primo tempo di McTominay e Shaqiri. Un pareggio che ha accontentato soprattutto gli svizzeri, a 4 punti ed un piede negli ottavi di finale. Più complicata la situazione degli scozzesi (1 punto) che per sperare di essere ripescati come una delle squadre migliori terze devono battere l'Ungheria, ko con la Germania, a sua volta già qualificata con un turno di anticipo.