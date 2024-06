Si chiama Guler, si legge Mister cento per cento

Il futuro è anche nel passato, nel calcio e non solo. Nel tiro da fuori area, ad esempio: un risvolto tattico che per certi versi pareva passato di moda, con il passaggio di un numero sempre maggiore di squadre ad un gioco più fluido, con scambi rapidi, tagli dalla linea di fondo, recuperi di palla nei pressi della porta avversaria che per loro stessa natura implicano una conclusione rapida e ravvicinata. Poi però guardi la Premier League e vedi che tre delle prime quattro in classifica hanno segnato più gol di tutte con tiri da fuori area e che una, il Liverpool , ha aumentato in modo drastico quel tipo di conclusioni negli ultimi 12 mesi, e capisci che il ritorno del passato è anche il futuro, e che pure in questa edizione degli Europei si sta segnando molto dal limite, o da fuori area. La completezza del talento, dunque, sta nel vedere dove altri intravvedono solo, nel sentire, a livello di pelle, che non esiste un solo modo di fare gol.

Arda Güler: numeri e record del talento turco

E la completezza del talento è quella di Arda Güler, il ragazzo turco che l’altroieri ha punito da fuori area, con un tiro a giro dalla precisione rara, la Georgia, che sulla sua avanzata palla al piede gli ha lasciato un po’ troppo spazio pensando, probabilmente, che volesse accelerare e inventare uno slalom che è spesso il marchio di fabbrica dei giovani talenti impazienti di stupire. Macché: e con quel pallone incastrato nello spigolo, il 2-1 che ha di fatto deciso la partita, Güler ha compiuto assieme un prodigio ed un delitto. Il prodigio tecnico, di visione e di tocco, e il delitto statistico, perché quando una prodezza del genere si traduce in numeri si guadagna in contesto ma si perde in poesia: più giovane giocatore in gol all’esordio in una fase finale europea, 19 anni e 114 giorni rispetto ai 19 e 128 giorni di Cristiano Ronaldo nel 2004, terzo più giovane a segnare da fuori area dopo Wayne Rooney (18 anni e 241 giorni, sempre nel 2004 ) e Renato Sanches (18 anni e 317 giorni, 2016, prodezza che tra le altre gli fece vincere il premio di miglior giovane del torneo).

In più, la meraviglia della constatazione che tra Real Madrid e nazionale Arda ha tirato sette volte in porta, e sette volte ha segnato. Troppo per essere vero, o perlomeno per esserlo a lungo, ma significativo sia delle aspettative su di lui sia della realtà che lo dipinge, comunque, come speciale. Titolare a quell’età, in una nazionale che ormai da anni di gente di piede, testa e gamba ne produce, e con l’orgoglio aggiuntivo di essere uno che viene dalla provincia. Con un paradosso: perché Ankara, di cui Altindag dove Arda è nato è quartiere, è sì la capitale, ma calcisticamente molto meno significativa di Istanbul, che con le sue squadre pesca già nel giardino di casa, i talenti che le servono. E pazienza se Ankara, come estensione geografica, è ancora più grande di Istanbul, che pure sembra non finire più, nascondendosi tra un’insenatura e una collina.

Appassionato di calcio per induzione di famiglia, nello specifico del padre, che lo allenò a calciare di sinistro per renderlo imprevedibile, Arda ha rapidissimamente percorso la strada della crescita: il settore giovanile del Gençlerbirligi, club locale in perenne lotta con la rivale Ankaragücü poi il passaggio a quello del Fenerbahçe e nel gennaio 2021 il primo contratto professionistico, seguito dal debutto in prima squadra il 21 agosto nei playoff di Europa League contro l’Hjk e presto una serie di movimenti, giocate, atteggiamenti tali da catturare l’attenzione. Con le medesime caratteristiche degli ultimi mesi, ovvero pochi minuti in campo ma grande produzione, come testimoniano i tre gol e tre assist in soli 255’ tra marzo e maggio di due anni fa.

La Montagna d’oro

Presto maglia numero 10 sulle spalle, quella del suo idolo Alex, o meglio idolo del padre visto che Arda aveva sette anni quando il brasiliano lasciò il club, era già maturo e anche per questo non parve in anticipo sui tempi l’interesse, l’estate scorsa, di club come Milan e Real Madrid. Che vinse facilmente la corsa, dando per iniziare 20 milioni, una parte dei quali finiti al Gençlerbirligi, che proprio pochi mesi prima si era accordato con il club gialloblù per una quota di eventuale passaggio. Una montagna d’oro per la società di Altindag, nome che curiosamente vuol dire proprio… montagna d’oro, e non ha peraltro molti altri motivi di gloria, a meno che non si consideri tale un parco pubblico che all’ingresso ha la statua di una pagnotta.

Ora, Güler è stato come un leone in gabbia, per alcuni mesi: infortunato, una serie di guai che hanno anche preoccupato lo staff del Real Madrid per via dello sviluppo fisico ancora incompleto, poi da gennaio l’impiego, forzatamente limitato perché non è che ai Blancos mancassero giocatori vivaci e dal cambio di ritmo. Che è poi il piccolo, ricco dilemma dei prossimi mesi: come trovare spazio, in una squadra così, a uno che appena ha la palla al piede sembra la versione migliore - ed è tutto dire - del suo ex collega al Fener Mesut Ozil e pare destinato a fare molto, molto meglio?