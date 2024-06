Chiesa, Benitez non ha dubbi sul top dell'Italia: "Mi divertirei..."

Rafa Benitez non dimentica affatto il suo passato in Italia , e lo dimostra parlando di una sfida che sente particolarmente. La sua Spagna affronterà gli Azzurri questa sera alle ore 21:00 a Gelsenkirchen , in un match fondamentale ai fini del passaggio del turno nel Gruppo B, complice anche il pareggio all'ultimo secondo da parte dell'Albania ai danni della Croazia . Il pronostico di Benitez, intervistato da Repubblica, è molto chiaro: "Ho la sensazione che stasera possa finire con un bel pari", si sbilancia così il tecnico spagnolo in merito al risultato del match di stasera.

"Italia e Spagna, entrambe..."

Benitez ha analizzato i risultati e le prestazioni delle due squadre, in attesa del faccia a faccia tra le due nazionali in lizza per il passaggio del girone: "Non amo le previsioni e non le indovino quasi mai, però ho la sensazione che stasera possa finire con un bel pari. È una partita differente, speciale: mi piacerebbe di più parlarne se fosse la finale - ha aggiunto - Spalletti vuole il pallone tra i piedi dei suoi, mentre la Spagna ha avuto meno possesso della Croazia. Ma il risultato è stato 3-0. Conta creare situazioni da gol e non palleggiare per il solo gusto dell’estetica. Se faranno dei calcoli? In teoria sì, ma entrambe hanno vinto senza convincere del tutto. Spagna e Italia hanno il potenziale per migliorare, prognosi incerta". Ha proseguito elogiando aspetti di entrambe le Nazionali, parlando così della Roja: "Ho apprezzato l’equilibrio dato dai centrocampisti, per compensare lo sbilanciamento in avanti. Non è una Spagna touch and touch, hanno la velocità per fare danni a ogni difesa uno contro uno". Sull'Italia: "Apprezzo la gestione ragionata della palla e la capacità di far male con gli esterni. L’ampiezza dell’Italia favorisce gli inserimenti dei centrocampisti".

Benitez, Chiesa e la Serie A

Il tecnico spagnolo, con una lunga esperienza nel massimo campionato italiano divisa tra Napoli e Inter, è molto legato all'Italia: "Quando ci torno mi sento a casa. Ho allenato a Milano e a Napoli, la Serie A era un torneo competitivo, con tifoserie calorose. Ora c'è un'ulteriore rinascita, con risultati eccellenti nelle Coppe. L'Italia sta recuperando il suo livello ed è un bene. Non mi piacevano perdite di tempo e simulazioni, aumentate pure in Spagna. Sarei per un utilizzo più incisivo del Var, con sanzioni anche a gare concluse. Sarebbe un deterrente per i giocatori e faciliterebbe il lavoro degli arbitri", ha aggiunto Benitez. "La Serie A è un gran palcoscenico, ma tornerei solo per una squadra competitiva, non per sopravvivere", ha proseguito il tecnico spagnolo, che ha poi concluso così sull'Italia: "Chi allenerei degli azzurri? Federico Chiesa: è diverso dagli altri, mi divertirei a lavorare con lui". Tra la Spagna invece "Carvajal, Nacho, Joselu, Merino e Ayoze li ho avuti, mi intriga Rodri".