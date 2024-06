L’Inghilterra delude con la Danimarca: Kane non basta, super gol Hjulmand

FRANCOFORTE (Germania) - Dopo la vittoria di misura all'esordio contro la Serbia, frena l'Inghilterra nel secondo impegno del gruppo C di Euro 2024 contro la Danimarca . Solo un 1-1 per la nazionale di Southgate che non riesce a mantenere il vantaggio iniziale contro gli uomini di Kasper Hjulmand che conquistano il secondo punto nel raggruppamento dopo il pari alla prima contro la Slovenia. Continuano a non brillare i Tre Leoni, candidati alla vittoria finale, che restano in vetta al girone grazie anche al pari tra Serbia e Slovenia nell'altro incontro di giornata.

Inghilterra-Danimarca, la partita

Il primo squillo è danese con Pickford chiamato a superarsi su Hojbjerg dopo appena 1'. I Tre Leoni non ci stanno e prima prendono le misure con Foden per poi colpire al minuto 18': indecisione di Christensen che libera Kane a porta spalancata per l'1-0 Inghilterra. La Danimarca alla mezz'ora torna a farsi pericolosa con Wind e al 34' arriva il pari: Hjulmand batte a rete dai 25 metri, pizzica il palo e infila Pickford per l'1-1. Prima dell'intervallo è Schemichel a tenere tutto in equilibrio con un ottimo intervento sui Foden. Ad inizio ripresa il talento del City viene tradito dal palo, poi inizia la giostra dei cambi ma il risultato resta bloccato e senza grandi occasioni per le due compagini salvo una parata di Schmeichel su Watkins. Si chiude sull'1-1 dopo i 3' di recupero, delude l'Inghilterra e sorride la Danimarca.