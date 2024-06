Italia, Donnarumma non basta: Spagna prima, decisivo l'autogol di Calafiori

Non basta una grande prova di Donnarumma ad evitare la sconfitta all'Italia contro la Spagna . Gli azzurri cadono di misura nella seconda giornata del gruppo B, traditi da una sfortunata autorete di Calafiori al 55° minuto di gioco. La nazionale di De La Fuente ha dominato per tutta la gara, sfiorando più volte il gol del raddoppio e cogliendo una traversa con Nico Williams . Il dato sconcertante è che la squadra di Spalletti ha chiuso la gara senza mai impensierire Unai Simon , spettatore non pagante del match. Ora lunedì sera l'Italia si giocherà il passaggio agli ottavi di finale nella sfida contro la Croazia : già qualificata come prima la Spagna che comanda il girone con 6 punti.

Spagna-Italia, la cronaca

Primo tempo complicato per l'Italia in totale balìa del fraseggio degli spagnoli: la nazionale di De La Fuente parte subito forte e già dopo due minuti Pedri di testa impegna Donnarumma chiamato al miracolo. Al 10° altra ghiotta occasione per le Furie Rosse con Nico Williams che solo davanti al numero 1 azzurro mette di poco fuori di testa. Il portiere azzurro è chiamato ad altri due super interventi, prima su una botta di Fabian Ruiz e poi su un rasoterra angolato di Morata. L'unica occasione per gli Azzurri arriva nel finale della prima frazione di gioco con Chiesa che spara alto davanti a Unai Simon.

Il secondo tempo si apre con un doppio cambio negli Azzurri: dentro Cambiaso e Cristante, fuori Frattesi e Jorginho. La Spagna pressa ancora alto e al minuto 55 Nico Williams crossa dalla sinistra con Donnarumma che, in uscita bassa, respinge il pallone sui piedi di Calafiori che, in maniera rocambolesca, regala il vantaggio alla nazionale di De La Fuente. Al 70° Spagna vicina al raddoppio: ancora uno scatenato Nico Williams converge dalla sinistra e con un destro a giro coglie in pieno l'incrocio dei pali. Nel finale di gara l'Italia ci prova soprattutto con i cross in area ma è ancora la Spagna a sfiorare il 2-0 con Ayoze Perez in due occasioni, fermato ancora da uno strepitoso Donnarumma.

