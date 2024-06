Diretta Slovacchia-Ucraina ore 15: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Slovacchia e Ucraina tornano in campo nell'incontro valido per la 2ª giornata del Girone E. Gli uomini di Calzona sono reduci dal successo all'esordio contro il Belgio deciso dalla rete di Schranz. Debutto amaro invece per la selezione di Rebrov, che all'Allianz Arena di Monaco è uscita sconfitta dal match contro la Romania per 3-0 - gara che ha visto una grande prestazione di Dragusin - . La Slovacchia si presenta così all'appuntamento della Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf da seconda classificata alle spalle della formazione rumena. L'Ucraina è invece chiamata a vincere per entrare nella corsa alla qualificazione agli ottavi. L'ultimo impegno del girone è in programma il 26 giugno, con entrambe le sfide (Slovacchia-Romania e Ucraina-Belgio) programmate per le ore 18.