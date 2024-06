Diretta Olanda-Francia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIPSIA (GERMANIA) - Sale l'attesa per la supersfida in programma alle ore 21 al Leipzig Stadium tra Olanda e Francia. Entrambe vittoriose al debutto, gli Orange hanno battuto in rimonta la Polonia mentre les Bleus hanno superato di misura l'Austria. Sia Koeman che Deschamps, però, devono fare i conti con gli infortuni: se il ct dei Paesi Bassi ha perso prima ancora di cominciare De Roon, Koopmeiners e De Jong, quello dei Galletti ha tenuto il fiato sospeso per Kylian Mbappé, uscito sanguinante dal naso all'esordio dopo un contrasto aereo con Danso. Dapprima si è temuto per una possibile operazione che l'avrebbe tenuto lontano dal campo per un lungo periodo, poi si è deciso di non sottoporlo a nessun intervento pertanto sarà regolarmente a disposizione. I vicecampioni del mondo si sono aggiudicati sette degli ultimi otto confronti diretti, compresi i due di qualificazione. All'ultimo turno, in contemporanea, il 25 giugno alle 18, la Francia chiuderà il girone a Dortmund contro la Polonia mentre l'Olanda sfiderà l'Austria a Berlino.