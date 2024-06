Formula Douglas: colpo a tasso variabile, Iling e Barrenechea maxi plusvalenza

Barrenechea. Undici lettere. Una di quelle definizioni in grado di far tutta la differenza del mondo tra risolvere o meno un cruciverba. Il grande enigma di inizio estate, in effetti, Juventus e Aston Villa l’hanno disinnescato proprio grazie all’argentino. Il suo ingresso nella trattativa per portare Douglas Luiz è risultato decisivo per vestire – per ora in maniera virtuale, d’accordo – il brasiliano di bianconero. Mercoledì la giornata della svolta, ieri quella dei dettagli: Giuntoli e l’omologo Monchi, ormai, sono a un passo soltanto dalla dama. La maxi operazione sull’asse Torino-Birmingham ha avuto bisogno di una revisione per giungere alla quadra finale.