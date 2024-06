Diretta Georgia-Repubblica Ceca ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Georgia-Repubblica Ceca LIVE sul nostro sito

Dove vedere Georgia-Repubblica Ceca: diretta tv e streaming

La partita è in programma alle ore 15 ad Amburgo e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport. La diretta streaming sarà disponibile su Skygo e Now.

Georgia-Repubblica Ceca: probabili formazioni

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Mekvabishvili, Kochorashvili, Chakvetadze; Tsitaishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia. CT: Sagnol. A disposizione: Loria, Gugeshashvili, Gvelesiani, Tabidze, Lochoshvili, Gocholeishvili, Kiteishvili, Sigua, Kvekveskiri, Altunashvili, Shengelia, Lobjanidze, Davitashvili, Zivzivadze, Kvilitaia.

REPUBBLICA CECA (3-4-1-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Sulc, Soucek, Provod; Doudera; Chytil, Schick. CT: Hasek. A disposizione: Kovar, Jaros, Vitik, Zima, Vicek, D.Jurasek, Barak, Sevcik, M.Jurasek, Cerny, Cerv, Lingr, Chory, Hlozek, Kuchta.

ARBITRO: Siebert. ASSISTENTI: Seidel-Foltyn. QUARTO UOMO: Peljto. VAR: Fritz. AVAR: Coote-Van Boekel.

