Diretta Belgio-Romania ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COLONIA (GERMANIA) - A chiudere il programma di giornata di Euro 2024 sarà il match delle 21 tra Belgio e Romania al Cologne Stadium di Colonia . Avvio diamentralmente opposto per le due nazionali: i Diavoli Rossi, infatti, al debutto hanno perso contro la Slovacchia mentre la selezione di Edward Iordanescu ha rifilato un netto 3-0 all'Ucraina. Lukaku e compagni, dunque, sono obbligati a vincere per risollevare le sorti della qualificazione. Il successo dei gialloblù sulla nazionale di Calzona (1-0) ha concesso una chance importante per rientrare in corsa e i ragazzi di Domenico Tedesco non possono permettersi ulteriori passi falsi. Dall'altro lato, un'altra vittoria darebbe alla Romania il pass per gli ottavi di finale. Perfetta parità nei 12 precedenti tra le due nazionali: cinque successi a testa e due pareggi. Belgio e Romania chiuderanno la fase a gironi mercoledì 26 giugno alle 18 affrontando rispettivamente Ucraina (a Stoccarda) e Slovacchia (a Francoforte sul Meno).

Belgio-Romania: diretta tv e streaming

Belgio-Romania, gara valida per il secondo turno del Gruppo E a Euro 2024, è in programma alle ore 21 al Cologne Stadium di Colonia e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

