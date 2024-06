De Bruyne show, Lukaku ancora a secco: il Belgio stende la Romania

Il Belgio batte la Romania 2-0 e guadagna i primi tre punti in questo Europeo: gara decisa dalle reti di Tielemans e De Bruyne , una per tempo. La Romania non ha dato seguito alla bella vittoria contro l'Ucraina, risultando troppo rinunciataria stasera e più volte in balia dell'avversario. Situazione particolare nel gruppo E con tutte e quattro le squadre a 3 punti: per la differenza reti, i Diavoli Rossi sono secondi in classifica dietro alla nazionale allenata da Iordanescu. Nell'ultima giornata, il Belgio affronterà l'Ucraina mentre la Romania se la vedrà contro la Slovacchia.

LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Belgio-Romania, la cronaca

Pronti, via e Belgio subito in vantaggio dopo un minuto: Doku trova Lukaku in area, sponda per Tielemans che di prima batte Nita. La nazionale allenata da Tedesco continua a spingere e sfiora il raddoppio in più occasioni, prima con Lukaku e poi con Lukebakio. La ripresa si apre sempre con il Belgio in costante possesso palla: al 64° De Bruyne lancia Big Rom che a tu per tu con il numero uno rumeno non sbaglia ma il Var annulla per fuorigioco; è il terzo gol annullato a Lukaku in questo Europeo. Al minuto 79 arriva il meritato raddopio belga: secondo assist di giornata per la punta della Roma che lancia De Bruyne che non può sbagliare solo davanti a Nita. E' la rete che chiude la gara e che permette ai Diavoli rossi di agganciare le altre squadre del gruppo E a quota tre punti.

IL CALENDARIO DEGLI EUROPEI