Diretta Germania-Svizzera ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

FRANCOFORTE (Germania) - Inizia la terza e ultima giornata della fase a giorni di Euro 2024 con il gruppo A che mette in scena Germania-Svizzera. I padroni di casa di Nagelsmann si sono assicurati il pass per gli ottavi con due successi nelle prime due partite, ma a Francoforte la sfida contro la nazionale elvetica mette in palio il primo posto. La Svizzera è seconda con 4 punti conquistati nelle prime due uscite, davanti a Scozia (1 punto) e Ungheria (a quota 0), e per assicurarsi il passaggio del turno deve fare almeno un punto contro la Mannschaft che solo in caso di ko perderebbe la possibilità di prendersi la vetta del raggruppamento. Un pò di Italia nel match lo porterà Daniele Orsato, designato come arbitro dell'incontro con gli azzurri di Spalletti che in caso di secondo posto andrebbero a pescare proprio la seconda classificata del gruppo A.