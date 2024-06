Diretta Scozia-Ungheria ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

STOCCARDA (Germania) - Ultimo turno della fase a gironi di Euro 2024 con Scozia e Ungheria alla ricerca della prima vittoria della competizione che potrebbe tenere accese le possibilità di qualificazione. Per gli scozzesi il punto conquistato contro la Svizzera permette di guardare con maggiore serenità all'incontro, ma un pareggio potrebbe non bastare per finire con due punti tra le quattro migliori terze. L'obiettivo è la vittoria larga con pesante sconfitta per gli elvetici visto che al momento la differenza reti e -4 a +2 in favore di Sommer e compagni. Per gli uomini di Marco Rossi invece serve solo la vittoria che potrebbe riaprire il discorso terzo posto. Di sicuro al termine del match una delle due dovrà dire addio all'Europeo.