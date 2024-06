Euro 2024 affare per tutti anche grazie ai soldi cinesi: quanto incassa l'Uefa

Un Europeo non è solamente una competizione , sportiva, così come il Mondiale , la Champions League , e così via. Un Europeo è anche il momento in cui le federazioni vanno all’incasso, dopo che l’Uefa si è spartita il grosso della torta grazie a sponsorizzazioni, biglietti - 2,7 milioni quelli disponibili e, fino a ora, abbiamo visto stadi pieni - e diritti televisivi. La somma stanziata per le nazionali è come quella dell’edizione precedente, ovvero 331 milioni. Vincere tutte le partite, laureandosi campione d’Europa, vale 28,25 milioni, la cifra massima che si può portare a casa una nazionale. La partecipazione vale 9,25 milioni, 1 milione per ogni vittoria e 500mila per ogni pareggio, andare agli ottavi 1,5 milioni, quarti 2,5, semifinale 4 e finale altri 4, più 8 per la vincitrice. Ma l’ Uefa quanto incassa? La stima attuale è di 2,5 miliardi: 1,5 circa dai diritti di broadcasting, 300 milioni sono attesi dalla vendita dei biglietti e circa 800 sono generati dagli accordi di sponsorizzazione e di partnership con le aziende. Ergo, una volta pagate tutte le federazioni, alla Uefa resta più di un miliardo.

Sei official partner cinesi

Dei tredici official partner, sei sono cinesi: marchi associati al calcio, tutti particolarmente adatti ai consumi della fascia dei tifosi, clienti. Fuori gli sponsor russi, la Cina, che era presente anche nel 2020 con quattro marchi, ha preso il loro posto aumentando l’offerta. Chiamatela geopolitica sportiva. La perdita di Gazprom all’inizio, per l’Uefa, è stata un problema: Turkish Airlines, però, l’ha sostituita con un contratto generoso per la Champions League. Non si è persa, invece, la partnership del fondo sovrano del Qatar, che in Germania si presenta non come Qatar Airways ma come Visit Qatar, emanazione dell’autorità turistica qatariota, a conferma di un rapporto sempre solidissimo di Qatar Sports Investments con Ceferin.

L'incasso distribuito ai club

Ai club, per l’impiego dei giocatori, saranno distribuiti circa 140 milioni. La quota è calcolata così: il numero di giocatori selezionati per una squadra nazionale che si è qualificata per l’Europeo; il numero di giorni in cui ogni giocatore è rimasto per la fase finale, a partire da dieci giorni prima della prima partita fino al giorno dopo l’ultima; la categoria Fifa dei club, secondo le ultime linee guida stabilite nella relativa circolare. Per la corretta applicazione del Club Benefit Programme si applicano questi criteri: i pagamenti sono effettuati solo ai club che appartengono a un’associazione membro dell’Uefa; non possono essere assegnati benefit a giocatori senza club; i club interessati sono quelli con cui i giocatori sono sotto contratto al momento della convocazione. Considerando che l’Uefa divide i giocatori in tre categorie, le cifre sono: 10.000 euro al giorno per la 1; 6.670 per la 2; 3.330 per la 3. L’Uefa si basa sulla categoria del club indicata nel Sistema di Trasferimento Fifa entro l’1 luglio 2024.