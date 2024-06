Diretta Croazia-Italia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIPSIA (GERMANIA) - Alle ore 21, al Leipzig Stadium di Lipsia (Germania), l'Italia sfida la Croazia nell'ultimo turno del Gruppo B di Euro 2024. La sconfitta contro la Spagna ha ridimensionato le ambizioni degli azzurri, non tanto in termini di risultato ma di prestazione. Ecco dunque che i ragazzi di Luciano Spalletti dovranno rispondere sul campo e guadagnarsi il pass per gli ottavi di finale. Donnarumma e compagni, con le Furie Rosse a punteggio pieno e già certe del primo posto, hanno due risultati a disposizione: vittoria e pareggio. In caso di sconfitta, invece, si aprono due possibilità: se l'Albania batte la selezione di De la Fuente l'Italia chiude quarta e viene quindi eliminata, se ciò non dovesse avvenire allora dovrebbe sperare di passare come una delle quattro migliori terze (su sei). Calcoli a parte, gli azzurri si troveranno di fronte una nazionale che in otto gare ufficiali non hanno mai battuto, raccogliendo cinque pareggi e tre sconfitte (l'unico successo risale all'amichevole in piena Seconda Guerra Mondiale, 1942). Un tabù da sfatare per strappare il pass per gli ottavi di finale.