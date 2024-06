Diretta Spagna-Albania ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Cala il sipario sul Gruppo B di Euro 2024. Alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, Spagna e Albania si affrontano per la terza e ultima giornata del girone. Dopo il successo sugli Azzurri, la Spagna torna in campo certa della qualificazione agli ottavi e del primo posto in classifica. Le Furie Rosse di De La Fuente - che per l'occasione opterà per un turnover radicale - si sono fatti un'ottima reputazione in questa prima fase del torneo, piegando dapprima la Croazia all'esordio per 3-0 e raccogliendo poi ulteriori 3 punti grazie al successo sulla formazione di Spalletti rimediato al termine di una gara a senso unico. Le Aquile di Sylvinho sono ancora in corsa per il passaggio del turno. Dopo il ko con l'Italia, l'Albania ha infatti raccolto un punto grazie alla rete in extremis Gjasula nella sfida contro la Croazia. Per credere nell'impresa sarà però necessario fare punteggio pieno contro una delle favorite per il titolo. A oltre 400 km di distanza si disputerà in contemporanea l'altra sfida (decisiva) del girone fra Italia e Croazia.