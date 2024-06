Juve, l’Arabia non si prende solo Szczesny: l’altro nome in uscita

Kean: l'ipotesi rilancio a fianco di CR7

Già, nel mirino degli intermediari è ritornato Moise Kean, che oltre ad essere seguito dal Bologna e dalla Fiorentina in Serie A, è un profilo molto gradito per alzare il livello tecnico e non solo della Saudi League. Il ragazzo non avrebbe alcun tipo di preclusione a trasferirsi nel campionato di Cristiano Ronaldo e quindi qualora non si concretizzasse un interesse per lui in Europa, sarebbe disposto di buon grado ad abbracciare questa nuova avventura. Moise Kean è reduce da una stagione balorda in cui si è visto annullare per cavilli o poco più tre gol senza riuscire a metterne a referto manco uno. Non solo. Una infiammazione alla tibia lo ha costretto per un paio di mesi abbondanti a restare ai box, mandando in fumo anche il passaggio all’Atletico Madrid dopo le visite mediche poichè gli spagnoli non avevano intenzione di aspettare le settimane di recupero che ancora mancavano.