Diretta Olanda-Austria ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

BERLINO (GERMANIA) - Alle ore 18 , all'Olympiastadion di Berlino, Olanda e Austria si affrontano nel terzo e ultimo turno della fase a gironi di Euro 2024 . Nel Gruppo D può ancora succedere di tutto, con la classifica che al momendo dice Orange e Francia a quota 4, Austria a 3 e Polonia, già eliminata, ferma a zero. Le selezioni di Ronald Koeman e Ralf Rangnick , dunque, si giocano sia il pass per gli ottavi di finale che il primato nel raggruppamento (tutto dipende anche dal risultato del match tra Francia e Polonia). Nonostante i forfait dell'ultim'ora (De Jong, De Roon e Koopmeiners) gli arancioni stanno facendo molto bene: dopo il successo in rimonta al debutto contro Szczesny e compagni (2-1) sono riusciti a fermare sullo 0-0 i vicecampioni del mondo. L'Austria, invece, nonostante la buona prova, all'esordio ha perso di misura (1-0) contro i Galletti rifacendosi però al secondo turno con il successo per 3-1 ai danni della Polonia.

Olanda-Austria: diretta tv e streaming

Olanda-Austria, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo D di Euro 2024, è in programma alle ore 18 all'Olympiastadion di Berlino e sarà visibile in diretta su Sky Calcio (253) e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

