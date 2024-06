Diretta Francia-Polonia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Francia e Polonia si sfidano alle ore 18 sul prato del Westfalenstadion nell'ultima giornata del gruppo D valida per Euro 2024. La nazionale di Deschamps è in testa al girone insieme all'Olanda a quota 4 punti dopo aver regolato l'Austria di misura e pareggiato proprio contro gli Orange per 0-0. Sorte diversa per la squadra allenata da Probierz, ultima a zero punti dopo due sconfitte in cui hanno subito ben cinque reti: ai polacchi serve una vittoria per poter sperare nel ripescaggio da terza classificata che sarebbe un miracolo vista la differenza reti in passivo che hanno.