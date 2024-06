Diretta Inghilterra-Slovenia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

COLONIA (GERMANIA) - Quattro squadre in tre punti. A 90 minuti dal termine della fase a gironi, il Gruppo C recita: Inghilterra 4, Danimarca e Slovenia 2, Serbia 1. Tutto, dunque, si decide nell'ultimo match, con la nazionale di Southgate che alle 21 se la vedrà al Cologne Stadium contro la selezione di Kek . I Tre Leoni al momento guidano la graduatoria grazie al successo di misura al debutto contro Vlahovic e compagni firmato Bellingham di testa e al pareggio per 1-1 contro gli scandinavi. Imbattuti anche gli avversari che, però, non sono riusciti ad andare oltre l'1-1 sia all'esordio contro la nazionale di Hjulmand che nel secondo turno contro quella di Stojkovic, salvata da Luka Jovic al minuto 95.

