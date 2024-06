Diretta Danimarca-Serbia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Danimarca e Serbia scendono in campo alle ore 21 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera nell'ultima giornata del gruppo C di Euro 2024. Ancora tutto aperto per le due nazionali che si giocano l'accesso agli ottavi di finale. La nazionale allenata da Hulmand ha due punti in classifica grazie ai pareggi, entrambi per 1-1, contro Slovenia e Inghilterra. Solo un punto invece per la nazionale serba che, dopo il ko di misura contro gli inglesi, ha ottenuto un pari in extremis contro la Slovenia grazie alla firma di Jovic a tempo ormai scaduto.