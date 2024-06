Austria batte Olanda, agli ottavi da 1ª! Francia pari con la Polonia: Rabiot 2°

BERLINO (Germania) - Ultima giornata del Gruppo D ad alta tensione con clamoroso colpo di scena all'Olympiastadion di Berlino dove l' Austria batte l' Olanda 3-2 qualificandosi agli ottavi di finale di Euro 2024 da prima classificata del girone con gli Orange che comunque si qualificano tra le migliori terze. Arnautovic e compagni chiudono avanti 1-0 il primo tempo grazie all'autogol di Malen dopo 6 minuti di gioco, ad inizio ripresa (46') Gakpo pareggia subito i conti mal al 58' Schmid di testa riporta avanti l'Austria . Sale l'ansia in casa Olanda ma al 75' l'appena entrato Weghorst fa da torre in area dove Depay stoppa e tira al volo per il 2-2 , gol convalidato anche dopo la revisione al Var per il 2-2. L'Austria però non demorde e all'80' Sabitzer trafigge con il mancino da posizione defilata Verbruggen per un clamoroso 3-2 !

Euro 2024, il calendario

Euro 20204, le classifiche

Lewandowski risponde a Mbappé: Francia 2ª

La Francia chiude amaramente al 2° posto il Gruppo D dopo il pareggio per 1-1 contro la Polonia. La squadra di Deschamps, con Mbappé titolare, fa la partita assediando gli avversari e al 54' fallo in area dell'ex Spezia Kiwior su Dembele, Mbappé si presenta sul dischetto e non fallisce quello che è il suo 1° gol in carriera agli Europei. La partita sembra indirizzata con i "Galletti" che vedono il 1° posto ma al 76' Upamecano stende Lewandowski in area, l'attaccante del Barcellona calcia il rigore, Maignan para ma è con entrambi i piedi fuori dalla porta. Il penalty allora si ripete e questa volta l'ex Bayern segna per l'1-1. La Francia subisce il contraccolpo e deve difendersi fino alla fine dagli assalti dei polacchi.

Francia 2ª, ecco perché è una buona notizia per l'Italia

L'Olanda deve ancora scoprire chi sarà la sua avversaria agli ottavi di finale e certamente non sarà un match semplice come, d'altro canto, non sarà semplice il cammino della Francia di Deschamps dopo il 2° posto nel Gruppo D. Infatti i "Galletti" sono nella parte di tabellone di Spagna, Germania, Portogallo. Se avessero battuto la Polonia e quindi conquistato il 1° posto sarebbero stati da lato dell'Italia di Spalletti con potenziale sfida in semifinale.