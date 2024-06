Inghilterra solo pari ma chiude prima. Danimarca 2ª: il motivo è clamoroso!

COLONIA (Germania) - Arrivano anche i verdetti del girone C di Euro 2024 con importanti novità che riguardano anche l'Italia di Spalletti. Passa al primo posto l'Inghilterra che, in attesa di conoscere quale migliore terza dovrà affrontare, va a finire nel lato del tabellone degli azzurri con un possibile rematch della finale di Wembley ai quarti. La nazionale di Southgate si prende il primato, ma delude e non va oltre il pari contro la Slovenia. I Tre Leoni ci provano nel primo tempo senza rendersi mai realmente pericolosi dalle parti di Oblak (a parte una rete giustamente annullata a Saka), nella ripresa fa il suo esordio in Germania anche Palmer ma il gioiello del Chelsea non incide. Termina 0-0 con la Slovenia che colleziona tre punti in tre partite, come la Danimarca, ma passa agli ottavi da terza eliminando definitivamente la Croazia.