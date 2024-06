Diretta Ucraina-Belgio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

STOCCARDA (GERMANIA) - A 90 minuti dal termine della fase a gironi regna l'equilibrio nel Gruppo E di Euro 2024 : tutte le formazioni, infatti, sono appaiate a quota tre pertanto sarà decisivo l'ultimo turno che si giocherà in contemporanea alle 18 . Alla Stuttgart Arena l' Ucraina affronta il Belgio . I Diavoli Rossi di Domenico Tedesco , dopo la clamorosa sconfitta all'esordio contro la Slovacchia, hanno piegato la Romania con le reti di Tielemans e De Bruyne. Percorso identico per i gialloblù di Rebrov , che dopo il capitombolo al debutto contro i romeni (3-0) hanno rialzato la testa superando in rimonta la nazionale di Francesco Calzona. Primo incontro in assoluto tra Ucraina e Belgio.

Ucraina-Belgio: diretta tv e streaming

Ucraina-Belgio, gara valida per il terzo e ultimo turno del Gruppo E di Euro 2024, è in programma alle ore 18 alla Stuttgart Arena di Stoccarda e sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio (202) e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now, sulla piattaforma Sky Go e su Rai Play.

