Yildiz avanti! Favola Georgia: batte Ronaldo e vola agli ottavi di Euro 2024

La Turchia è agli ottavi di Euro 2024. Yildiz e compagni superano la Repubblica Ceca nell'ultima sfida della fase a gironi del torneo con il finale di 2-1: la selezione di Montella chiude così il Gruppo F alle spalle del Portogallo con 6 punti - i lusitani si sono aggiudicati lo scontro diretto nella 2ª giornata - . Al Volksparkstadion, i turchi si aggiudicano da subito il possesso palla, ma senza mai impensierire gli avversari. Poi, la formazione di Hasek si ritrova in inferiorità numerica in seguito al doppio giallo di Barak al 20' minuto del primo tempo. La Turchia non ne approfitta, e dopo un contropiede della Repubblica Ceca che chiama in causa Gunok , l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi a reti inviolate. Nella ripresa, Calhanoglu sblocca le marcature (51') dopo il doppio tentativo dell'attaccante bianconero. Ma al 66', gli uomini di Hasek riaprono il discorso qualificazione con la rete del pareggio firmata da Soucek (66'). A chiudere i conti è Tosun al 6' minuto di recupero.

Georgia nella storia: Portogallo ko

Il Portogallo cade all’ultima giornata. Alla Veltins-Arena, la Georgia si impone con il finale di 2-0. Un risultato frutto di una grande prestazione di Kvaratskhelia e compagni, scesi in campo con ancora la possibilità di centrare una storica qualificazione. La vittoria sui lusitani - che chiudono in testa al Girone - consente infatti alla formazione georgiana di unirsi alle migliori terze classificate a discapito dell’Ungheria. La Georgia non perde tempo e si porta in vantaggio dopo soli 2 minuti di gioco - gol più veloce subito dal Portogallo in un campionato europeo - . La formazione di Martinez si lancia allora a caccia del pareggio, ma gli uomini di Sagnol difendono bene il risultato con la complicità dell'ottima presrazione del portiere Mamardashvili. Nella ripresa, Lochoshvili conquista un calcio di rigore. Mikautadze si presenta sul dischetto e firma il raddoppio (57'). Risultato conservato fino al triplice fischio, quando il pubblico georgiano può finalmente festeggiare un traguardo storico. Agli ottavi, la Georgia affronterà la Spagna di De La Fuente.