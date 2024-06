Marciniak per Italia-Svizzera: scelto l'arbitro per l'ottavo di Euro 2024

BERLINO (Germania) - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro dell'ottavo di finale di Euro 2024 in programma a Berlino sabato alle 18 tra Italia e Svizzera. Il direttore di gara polacco sarà assistito dai connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, quarto ufficiale l'argentino Facundo Tello (all'Europeo grazie alla collaborazione con la ConCaCaf) mentre al Var ci sarà un altro polacco: Tomasz Kwiatkowski con assistenti, Bartosz Frankowski e il tedesco Bastian Dankert. Già due le partite arbitrate da Marciniak ad Euro2024 con due tecnici italiani in panchina: Montella in Turchia-Georgia 3-1 e Marco Rossi in Scozia-Ungheria 0-1.