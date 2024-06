Euro-Motta stacca tutti: nessuno meglio del Bologna di Thiago. Ecco perché

Chiamatelo pure effetto Thiago Motta . La mano del tecnico italo-brasiliano si è vista eccome anche a Euro 2024 , dove la squadra capace di realizzare più gol nel torneo è stata proprio il suo Bologna . Nessuna wild card per partecipare last minute data alla formazione rossoblù o tantomeno un colpo di sole estivo per chi scrive, ma virtualmente è andata davvero così. Incredibile ma vero. Lo dicono i numeri e quelli non mentono mai. Durante la prima fase dell’Europeo, infatti, sono state realizzate 80 reti, sette delle quali prodotte tra gol e assist da calciatori che hanno militato appunto nel Bologna targato Motta durante la stagione 2023/24. Nessuno come gli emiliani nel Vecchio Continente. Neppure corazzate del calibro di Bayern Monaco , Barcellona e Real Madrid sono state prolifiche e micidiali come i bolognesi. Alla faccia delle superstar Bellingham , Kane , Lewandowski , eccetera.

Bologna show a Euro 2024

Una notizia questa che, di riflesso, deve agitare un po’ i sogni degli italiani. A trascinare l’Euro-Bologna, oltre all’azzurro Riccardo Calafiori, sono stati soprattutto i tre rappresentanti rossoblù nelle fila della Svizzera. Cinque delle sette bolognesi portano, infatti, la firma di calciatori elvetici e sono state così distribuite: Michel Aebischer è andato a segno alla prima contro l’Ungheria, mentre Dan Ndoye ha trafitto la Germania durante la terza giornata della manifestazione. Nel percorso ci sono stati pure tre assist, grazie al doppio passaggio vincente di Freuler per Aebischer contro l’Ungheria e per Ndoye al cospetto dei padroni di casa della Germania. Reti totalmente “Made in Bologna”, alle quali bisogna aggiungere l’assistenza fornita da Aebischer a Duah contro i magiari. E non finisce mica qui: i rossoblù hanno griffato altre due segnature grazie all’assist di Calafiori per Zaccagni in Croazia-Italia che ha fatto il paio con quello di Victor Kristiansen per Hjulmand in occasione di Danimarca-Inghilterra. Passaggi davvero preziosi, visto che hanno permesso alle loro Nazionali di acciuffare in entrambi i casi un prezioso 1-1 propedeutico al passaggio agli ottavi di finale.

Classifiche Euro 2024