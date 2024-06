Rabiot, la risposta alla Juve e l'offerta del Milan

Rabiot non ha ancora dato una risposta alla Juve che se l'aspettava prima dell'Europeo. E infatti la Juventus sta facendo come se lui non ci fosse. Ha chiuso per Douglas Luiz e sta chiudendo per Khephren Thuram. Insomma, Giuntoli sta comprando centrocampisti come se non ci fosse un domani. Anzi come se non ci fosse un Rabiot.

Per carità, l'offerta per Rabiot è sempre valida: altri due anni con l'ingaggio leggermente aumentato grazie anche al decreto crescita che per lui vale sempre. Ma a questo punto la Juventus non è costretta ad aspettare all'infinito.

E il Milan? Giusto, il Milan! Il Milan un'offerta l'ha buttata lì, ma economicamente non convincerebbe ancora Rabiot. E se aumentasse? Beh, è tutta da vedere. Rabiot aveva detto in Italia per lui c'era solo la Juve e aspettava un'offerta dalla Premier, che finora non è arrivata. E il tempo passa...