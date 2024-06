Vittorie, marcatori, gol subiti e... autoreti: tutti i dati di Euro 2024

La prima fase di Euro 2024 è terminata: 72 partite giocate in cui non sono di certo mancati i colpi di scena. In attesa degli ottavi di finale, che inizieranno domani proprio con il match dell' Italia contro la Svizzera , è possibile analizzare i numeri di questo Europeo, con alcune statistiche decisamente poco prevedibili fino a poco prima dell'inizio della manifestazione. Dopo la fase a gironi, ad ottenere più vittorie è stata la Spagna, con 3 : la Roja è l'unica nazionale a chiudere il raggruppamento a bottino pieno. Seguono a ruota Germania, Austria, Portogallo e Turchia con 2. Ma a sorprendere sono altri dati, come quello relativo alla classifica dei capocannonieri e al numero ragguardevole di... autogol.

La Spagna ha più vittorie, ma la graduatoria cambia se il criterio di valutazione è il maggior numero di gol segnati: in questo caso è la Germania, Paese ospitante, a capeggiare con 8 . Subito dopo c'è l'Austria con 6, e poi a parimerito Svizzera, Portogallo, Spagna e Turchia a 5. La Spagna torna a primeggiare se si parla del minor numero di gol subiti : porta inviolata in tutt'e tre le sfide. Bene anche Inghilterra, Francia e Belgio con 1 sola rete incassata nei primi 180' del torneo.

Per quanto riguarda la classifica marcatori, a capeggiare non è nessuno dei nomi altisonanti e preventivabili ad inizio Europeo: né Mbappé né Kane o CR7, a primeggiare è Mikautadze, attaccante della Georgia, con 3 marcature. Fermi a 2 invece Musiala e Fullkrug (Germania), Gakpo (Olanda), Schranz (Slovacchia), R.Marin (Romania). Infine due dati generali su Euro 2024. Il primo: nella fase a gironi sono stati siglati 81 gol, 13 in meno rispetto ad Euro 2020 ma 12 in più rispetto all'edizione del 2016. E poi gli autogol, perché sono ben 7 quelli visti fino ad ora (clamoroso quello della Turchia di Akaydin contro il Portogallo), ma ne mancano ancora 4 per pareggiare il record di sempre: nello scorso Europeo furono ben 11.