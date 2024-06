Diretta Italia-Svizzera ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

L'Italia e la Svizzera si affrontano negli ottavi di finale di Euro2024. In palio un posto ai quarti contro la vincente dell'ottavo tra Inghilterra e Slovacchia. Gli azzurri hanno chiuso il girone B in seconda posizione con 4 punti mentre gli svizzeri sono arrivati secondi nel gruppo A, quello della Germania, con 5 punti conquistati in tre partite. "Dobbiamo fare meglio di quello che ho visto fino adesso, questa qualificazione si sentiva moltissimo. C'è stato un sorteggio difficile, si è visto che i calciatori l'hanno un po' subita, come probabilmente l'ho subita anche io. C'era da passare il turno, ora mi aspetto di vederli più sciolti. La considerazione va subito allo scontro diretto, non puoi andare a ragionare o a fare calcoli che a volte ti condizionano. Devi per forza agire. Noi al turno successivo andiamo se si riesce a vincere questa partita" ha detto Luciano Spalletti nella conferenza stampa della vigilia.