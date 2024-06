Diretta Germania-Danimarca ore 21: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

DORTMUND (Germania) - Il secondo ottavo di finale ad andare in scena ad Euro 2024 dopo Italia-Svizzera è quello che vede impegnati i padroni di casa della Germania contro la Danimarca. Appuntamento decisivo per i tedeschi di Nagelsmann che davanti dovrebbero affidarsi a Niclas Füllkrug: la punta del Dortmund ha segnato al 90’ l’1-1 nella sfida alla Svizzera che ha permesso di tenere la testa del girone evitando quella che sarebbe stata una sfida contro gli azzurri di Spalletti già agli ottavi. A far posto al classe 1993 dovrebbe essere Kai Havertz, apparso meno in palla nelle ultime due uscite, ma non è da escludere che la scelta possa anche ricadere su un’iniziale esclusione di Wirtz. Di certo Nagelsmann dovrà fare un cambiamento nella linea difensiva, visto che Jonathan Tah è squalificato dopo aver ricevuto due cartellini gialli: a prendere il suo posto sarà Nico Schlotterbeck. Scolpito nella pietra il resto dell’undici, compreso Andrich al fianco di Kroos, visto che il centrocampista ha parlato in conferenza stampa ieri sera. Per quanto riguarda la Danimarca, Kasper Hjulmand dovrà fare a meno del suo omonimo Morten, fermo anche lui a causa dei due gialli ricevuti nella fase a gironi: si spezza il sodalizio con Højbjerg ed Eriksen che aveva rappresentato una delle migliori note della fase a gruppi, chiusa senza nemmeno una vittoria all’attivo. Per il resto è probabile che non verranno effettuati stravolgimenti: solito ballottaggio a destra tra Bah e Maehle, mentre davanti Wind è ancora favorito per giocare, anche se Poulsen reclama spazio per spalleggiare Højlund.