Da Leao a Foden, è l’Europeo delle stelle cadenti

C ’è chi dice flop. Riadattiamo volutamente in maniera provocatoria il titolo di una celebre canzone di Vasco Rossi per fotografare la parata di stelle cadenti, che si è addensata nei cieli tedeschi in modo vistoso nelle ultime due settimane. Parecchi dei principali e più attesi protagonisti di Euro 2024 finora hanno deluso le attese. E pure in maniera fragorosa. Dieci campioni in cerca d’autore che, al momento, hanno deluso le aspettative. I motivi sono i più disparati, ma ad accomunare tutti loro c’è il peggior comune denominatore possibile per un attaccare: essere rimasti a secco . Dopo la prima fase e 270 minuti giocati (senza contare i massicci recuperi…) nessuno di loro ha segnato lo straccio di un gol. Incredibile ma vero.

Da Lukaku a Foden, i flop di Euro 2024

Ad aprire la nostra rassegna è una conoscenza del calcio italiano. Quel Romelu Lukaku che tra qualche settimana potrebbe tornare in Serie A con la maglia del Napoli. Il Chelsea, che sperava nel boom del numero 9 all’Europeo, è rimasto contrariato. Il belga non punge e tra gol annullati e occasioni sprecate è stato certamente tra le maggiori delusioni della fase a gruppi. L’incubo di Qatar 2022, dove il Belgio uscì prematuramente a causa di errori clamorosi da parte del centravanti, stava per palesarsi di nuovo. Dagli ottavi Big Rom spera di esorcizzare le ultime stecche per tornare a segnare. Ci si aspettava molto di più pure dai gioiellini inglesi Phil Foden e Buyako Saka: entrambi sono sembrati le sbiadite controfigure dei talenti devastanti ammirati negli ultimi due anni, rispettivamente, con le maglie di Manchester City e Arsenal. Che il peso di essere loro stavolta le stelle principali della squadra in cui giocano abbia finito per schiacciarli? Vedremo. Domani contro la Slovacchia sarà un test indicativo in tal senso. Decisamente sottotono pure il francese Antoine Griezmann e il tedesco Kai Havertz. Se il primo è rimasto avviluppato nel grigiore delle prestazioni dei vice Campioni del Mondo, il secondo avrebbe potuto fare molto di più visto che i padroni di casa, almeno nelle prime due uscite contro Scozia e Ungheria, hanno brillato.

Scamacca e Chiesa, tutto da mostrare

Ma veniamo ora alle note dolenti di casa nostra: Gianluca Scamacca e Federico Chiesa erano tra i più attesi nelle fila azzurre, eppure hanno combinato poco nonostante le enormi potenzialità. Tanto da finire addirittura in panchina nella sfida clou contro la Croazia. Stessa cosa dicasi per i top player di Milan e Juve: Rafa Leao e Dusan Vlahovic iniziano ad avere una sindrome tutta loro legata al giocare in nazionale. Non si spiega altrimenti la differenza clamorosa di prestazioni con quelle espresse nelle squadre di apparenza. Il portoghese da anni non riesce a esplodere con la selezione lusitana, dove recita il ruolo di comprimario a differenza di quanto accade nella formazione milanista; mentre il serbo non segna da ormai 16 mesi con la propria rappresentativa. Un digiuno clamoroso che non è affatto passato inosservato. Tanto da essere finito prima in panchina a Euro 2024 nella gara decisiva contro la Danimarca e poi nel mirino della critica in patria.

Consolazione per Cristiano Ronaldo

Nessuno si salva dalla Flop 10. Neppure sua maestà Cristiano Ronaldo, se vogliamo il meno peggio tra i big con le polveri bagnate. Il fuoriclasse portoghese per la prima volta nella sua carriera non ha segnato nella fase a gironi dell’Europeo, ma si è consolato, parzialmente, puntellando i propri record personali. Cr7, infatti, è diventato il miglior assist-man nella storia della competizione grazie al passaggio smarcante per Bruno Fernandes contro la Turchia e ha allungato a quota 28 le apparizioni nella manifestazione, confermandosi di gran lunga il più presente nella storia degli Europei. Ecco perché essere a quota zero gol, almeno per lui, può essere tutto sommato digeribile…