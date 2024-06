Germania ai quarti di Euro 2024: Havertz e Musiala eliminano la Danimarca

Tabellone Euro 2024

Germania, Havertz e Musiala eliminano la Danimarca

Partono subito forte i teutonici che, al 4', passano avanti con Schlotterbeck, ma il Var richiama il direttore di gara, l'inglese Michael Oliver, che ravvisa un fallo nello sviluppo dell'azione e annulla. Una fitta pioggia si abbatte su Dortmund e al 35' la partita viene sospesa. Dopo circa 10 minuti di interruzione si riprende ma il risultato non cambia e si va negli spogliatoi sullo 0-0. In avvio di ripresa succede di tutto. Grande protagonista è l'ex Sampdoria Joachim Andersen che prima trafigge Neuer ma si vede annullare la rete per fuorigioco e poco dopo devia con il braccio largo il cross di Raum. Dal dischetto Havertz è perfetto, palla all'angolino dove Schmeichel non può arrivare e Germania in vantaggio. Poco dopo l'attaccante dell'Arsenal beffa la retroguardia avversaria con una giocata meravigliosa ma il suo scavino finisce di poco fuori. Dopo una buona occasione capitata all'ex Atalanta Hojlund, al 68' Schlotterbeck lancia Musiala verso la porta avversaria, il gioiellino del Bayern Monaco è freddissimo e batte l'estremo difensore danese in uscita mettendo in ghiaccio risultato e partita. Nonostante i cambi, la Danimarca non riesce più a rendersi pericolosa, anzi, sono gli avversari a siglare il 3-0 con Wirtz ma l'attaccante del Bayer Leverkusen parte da posizione di offside e Oliver annulla. Prima del triplice fischio Schmeichel para di piede sul tiro incrociato di Havertz. La Germania è ai quarti, la Danimarca torna a casa.