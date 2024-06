Diretta Inghilterra-Slovacchia ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Tutto pronto alla Veltins Arena di Gelsenkirchen dove alle 18 Inghilterra e Slovacchia scendono in campo nel match valido per l'accesso ai quarti di finale di Euro 2024. Nel girone di qualificazione, la nazionale di Southgate ha vinto il gruppo C chiuso a quota 5 punti sopra la Danimarca seconda. La Slovacchia si è qualificata come terza nel gruppo E alle spalle di Romania e Belgio dopo aver chiuso il girone a 4 punti. La vincente affronterà la Svizzera , che ieri ha eliminato l'Italia grazie ai gol di Freuler e Vargas , ai quarti di finale.

Inghilterra-Slovacchia: diretta tv e streaming

Inghilterra-Slovacchia, match valido per gli ottavi di finale di Euro 2024, è in programma alle ore 18 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Le probabili formazioni di Inghilterra-Slovacchia

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guehi, Trippier; Mainoo, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane. Allenatore: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Henderson, Arnold, Boewn, Dunk, Eze, Gallagher, Gomez, Gordon, Palmer, Shaw, Toney, Konsa, Watkins, Wharton. Indisponibili: -. Squalificati: -.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin. Allenatore: Calzona. A disposizione: Rodak, Ravas, Benes, Bero, De Marco, Duris, Gyomber, Hrosovsky, Kosa, Obert, Rigo, Sauer, Strelec, Suslov, Tupta. Indisponibili: -. Squalificati: -.

ARBITRO: Meler (Turchia). ASSISTENTI: Eyisoy-Ersoy. IV UFFICIALE: Obrenovic (Slovenia). VAR: Fritz (Germania). ASS. VAR: Dingert (Germania)- Kwiatkowski (Polonia).

