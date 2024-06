Super Bellingham salva l’Inghilterra. La Slovacchia di Calzona ko ai supplementari

L'Inghilterra si qualifica ai quarti di Euro 2024. La selezione di Southgate rimedia in extremis al vantaggio della Slovacchia grazie alla rovesciata di Bellingham e si aggiudica il match ai tempi supplementari. Una vittoria sudata che concede a Calzona il merito di avere indovinato il migliore approccio alla gara, tenendo in piedi fino all'ultimo il sogno di una storica qualificazione. La nazionale dei Tre Leoni raggiunge così la Svizzera, reduce dal successo contro l'Italia di Spalletti. Le due formazioni si sfideranno nel match in programma sabato 6 luglio alle ore 18. Termina dunque l'avventura per la Slovacchia, che aveva passato il turno fra le quattro migliori terze della fase a gironi insieme a Olanda, Slovenia e Georgia (Kvaratskhelia e compagni sono attesi sul campo del RheinEnergieStadion dove alle ore 21 affronteranno la Spagna di De La Fuente).