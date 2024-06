Spagna stellare, rimonta favolosa con la Georgia: ai quarti sfiderà la Germania!

COLONIA (Germania) - Sarà Spagna- Germania ai quarti di finale . Questo il verdetto dell quarto ottavo di finale giocato a Colonia con la nazionale di De La Fuente che supera per 4-1 in rimonta la Georgia, staccando il pass per sfidare i padroni di casa con la posta in palio che vale una semifinale. Alla sua prima partecipazione ad un Europeo, la Georgia saluta a testa alta la competizione dopo aver superato la fase a gironi con una storica vittoria contro il Portogallo. Kvaratskhelia e compagni si illudono nei primi 20', poi crollano contro una super Roja che con agilità accede tra le migliori otto di Euro 2024 trascinata dall'esperienza di Rodri e Fabian Ruiz e dai suoi due gioielli, Nico Williams e Lamine Yamal.

Spagna-Georgia, la partita

Primi 17 minuti di dominio spagnolo con Mamardashvili chiamato ad intervenire in almeno due occasioni, ma al 18' arriva il vantyaggio a sorpresa della Georgia. Contropiede perfetto con cross a centro area in direzione Kvaratskhelia che Le Normand devia con l'addomme entrando nel tabellino degli autogol di questo Europeo che sale a quota 8. La reazione della Roja è immediata, il portiere del Valencia sventa altri due pericoli ma al 39' è costretto ad arrendersi al sinsitro chirurgico dal limite di Rodri che si infila tra palo e rete. Ad inizio ripresa Kvaratskhelia prova ad inventare con un sinistro da metà campo che esce di campo dallo specchio della porta di Unai Simon. Dall'altra parte si accende Yamal che inventa per la testa di Fabian Ruiz che di testa firma il sorpasso al minuto 51. Accusa il colpo la nazionale di Sagnol che rischia al 61' con la conclusione di Yamal che accarezza il palo. Al 75' cala il tris la Spagna con il primo contropiede del match: lancio di Fabian Ruiz per Nico Williams che si invola verso la porta, supera un difensore e scarica sotto la traversa. Nel finale gli iberici dilagano e con Dani Olmo infilano per la quarta volta un Mamardashvili che era riuscito ad evitare il poker in altre due occasioni. Termina 4-1, sarà Spagna-Germania ai quarti di finale.