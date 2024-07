Diretta Francia-Belgio ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

DÜSSELDORF (GERMANIA) - Dopo una fase a gironi piuttosto deludente, alle ore 18 , alla Düsseldorf Arena , Francia e Belgio si affrontano agli ottavi di Euro 2024 . I vicecampioni del mondo, dopo il successo all’esordio contro l’Austria, hanno pareggiato sia contro l’Olanda (0-0) che con la Polonia (0-0) strappando il pass per la fase a eliminazione diretta come seconda forza del Gruppo D alle spalle proprio della nazionale di Ralf Rangnick. I Diavoli Rossi di Domenico Tedesco , invece, dopo la clamorosa sconfitta al debutto contro la Slovacchia (1-0) hanno superato 2-0 la Romania pareggiando l’ultima contro l’Ucraina (0-0). Grande equilibrio nel Girone E, con quattro squadre tutte a quota 4 e Lukaku e compagni qualificati come secondi per la classifica avulsa. La vincente affronterà venerdì 5 luglio alle 21 ad Amburgo una tra Portogallo e Slovenia, avversarie nell'altro ottavo di finale in programma stasera a Francoforte.

Francia-Belgio: diretta tv e streaming

Francia-Belgio, ottavo di finale di Euro 2024, è in programma alle ore 18 alla Düsseldorf Arena e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

Tabellone Euro 2024