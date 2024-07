Diretta Portogallo-Slovenia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Portogallo e Slovenia si affrontano negli ottavi di finale di Euro2024 . In palio un posto ai quarti contro la vincente dell' ottavo tra Francia e Belgio . I lusitani si sono qualificati alla fase ad eliminazione diretta da primi del girone F con 6 punti (vittorie contro Repubblica Ceca e Turchia e ko con la Georgia) mentre la Slovenia è rientrata tra le migliori terze grazie ai 3 punti rimediati nel girone C (tre pareggi con Danimarca, Serbia e Inghilterra).

Segui Portogallo-Slovenia LIVE sul nostro sito

Dove vedere Portogallo-Slovenia: diretta tv e streaming

La partita tra Portogallo e Slovenia è in programma alle ore 21 a Colonia e sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1. Sarà visibile anche su Sky e disponibile in diretta streaming su Skygo, RaiPlay e Now.

Portogallo-Slovenia, probabili formazioni

PORTOGALLO (4-3-3): D.Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Palhinha, Vitinha, Fernandes; Leao, Ronaldo, B.Silva. CT: Martinez. A disposizione: Patricio, Sà, Semedo, Dalot, Inacio, A.Silva, Danilo, J.Neves, M.Neves, R.Neves, Neto, Felix, Jota, Conceicao.

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Balkovec; Stojanovic, Elsnik, Cerin, Mlakar; Sporar, Sesko. CT: Kek. A disposizione: Belec, Vekic, Blaziv, Stankovic, Brekalo, Verbic, Lovric, Kurtic, Horvat, Zugelj, Zeljkovic, Ilicic, Vitponik, Celar.

ARBITRO: Orsato. ASSISTENTI: Carbone-Giallatini. QUARTO UOMO: Eskas. VAR: Irrati. AVAR: Valeri-Fritz