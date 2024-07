Kolo Muani lancia la Francia ai quarti di Euro 2024: Belgio ko, grana Rabiot

DUSSELDORF (Germania) - Con una sfortunata autorete nel finale, la Francia stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024 superando di misura il Belgio. Festa al triplice fischio per gli uomini di Deschamps che ora attendono la sfida tra Portogallo e Slovenia per capire chi si troveranno davanti nel confronto che mette in palio la semifinale contro una tra Spagna e Germania. Delusione per i Diavoli Rossi di Tedesco che giocano alla pari il match crollando solamente a 5' per uno sfortunato episodio in area di rigore.