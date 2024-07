Rabiot: “Non posso più dire di essere della Juve”. E cita Allegri…

Rabiot l'Italia e la frase di Allegri

Durante l'intervista post partita, Rabiot parlando dell'eliminazione dell'Italia da Euro 2024 ha citato il suo ex allenatore Max Allegri: "Non importa essere belli. Hai visto l’Italia cosa ha fatto?Non sono stati belli e non hanno neanche vinto, quindi non conta essere belli, come dice anche Allegri, bisogna essere vittoriosi ed è quello che siamo e abbiamo comunque fatto una bella partita." Sulla Francia invece Rabiot non ha dubbi: "Sono contento del gruppo e secondo me è giusto che siamo ai quarti."