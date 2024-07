Yamal e Kroos, il ‘bambino’ e il ‘vecchio’ vanno incontro alla storia

Parlare di finale anticipata è, probabilmente, azzardato. Soprattutto in un torneo come l'Europeo, dove i pronostici di solito si rivelano carta straccia e i ribaltoni sono all'ordine del giorno. Tuttavia, la sfida di venerdì prossimo a Stoccarda metterà di fronte le due squadre che, sinora, hanno dato la sensazione di maggiore consistenza e solidità. Una volta si sarebbe detto esperienza. Oggi no. Quantomeno non nel caso spagnolo. E già, perché per quanto riguarda la Roja, non si può proprio dire che l'X Factor, il segreto del successo, sia l'abitudine dei propri campioni a giocare partite così importanti. Sicuramente più esperti e navigati i tedeschi che, però, sia contro la Svizzera che di fronte alla Danimarca, sono andati enormemente in difficoltà, a differenza della nazionale spagnola che, anche quando si è ritrovata sotto di un gol contro la Georgia, ha sempre dato la sensazione di avere costantemente sotto controllo la situazione. Negli ultimi due lustri, la scuola spagnola e quella tedesca si sono avvicinate tanto. L'avventura di Pep Guardiola sulla panchina del Bayern Monaco è servita per esportare anche in Germania la predilezione catalana per il possesso palla che, non solo non si è rivelata controproducente al gegenpressing, bensì ne è diventato il complemento perfetto, come ha dimostrato il Bayern pigliatutto di Hansi Flick. Allo stesso modo, negli ultimi mesi, Luis De la Fuente ha variato lo spartito della propria nazionale, rinunciando in parte al possesso perché si è reso conto che la sua squadra sarebbe stata più pericolosa se si fosse dotata di una buona dose di verticalità.