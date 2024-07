Diretta Austria-Turchia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

LIPSIA (GERMANIA) - Il programma degli ottavi di finale di Euro 2024 si chiuderà alle ore 21 con la sfida tra Austria e Turchia al Leipzig Stadium di Lipsia. In palio c'è il pass per i quarti dove la vincente affronterà sabato 6 luglio a Berlino una tra Olanda e Romania, di fronte alle ore 18. La nazionale di Ralf Rangnick ha chiuso la fase a gironi davanti a Francia, Olanda e Polonia, guadagnando così la testa del gruppo ritenuto alla vigilia della competizione tra i più complessi di tutti. Dopo il ko all'esordio contro i vicecampioni del mondo, arrivato per l'autogol di Wöber, Arnautovic e compagni hanno piegato 3-1 la Polonia e 3-2 l'Olanda. Tra le principali rivelazioni in positivo del torneo, l'Austria deve però ora fare i conti contro la brillantezza e la voglio dei ragazzi di Vincenzo Montella. La Turchia, eccetto la brutta sconfitta contro il Portogallo (3-0), ha infatti mostrato in campo grande compattezza conquistando il biglietto per la fase a eliminazione diretta grazie al successo al debutto contro la Georgia (3-1) e a quello nell'ultimo turno contro la Repubblica Ceca (2-1). Gli ottomani hanno conquistato gli stessi punti di Cristiano Ronaldo e compagni, ma sono finiti dietro per il ko nello scontro diretto.