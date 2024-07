Morata e l'Arabia Saudita, caso Atletico: "Cosa ha chiesto Simeone"

Simeone non vuole che A lvaro Morata parta. In casa Atletico Madrid il futuro del capitano della Roja sta diventando un vero e proprio caso. Da una parte il Cholo che vorrebbe continuare con l'attaccante ex Juventus, dall'altra i dubbi del 7 spagnolo che, come un anno fa, è attratto dalle sirene del mercato miliardario dell'Arabia Saudita. Un anno fa Simeone convinse Morata a rivvonare fino al 2027 e i 21 gol realizzati in stagione sono un bottino troppo prezioso per il tecnico argentino che ha già perso Depay, svincolato in questa sessione di mercato.

Sirene arabe per Morata

21 gol che hanno sicuramene fatto bene a Morata anche se nella seconda parte di stagione la titolarità nell'11 dell'Atleti è venuta meno. E proprio l'utilizzo in campo sembra essere il nodo centrale per Alvaro che, come riportato da Marca, sarebbe tentato dalla maxi offerta in arrivo dall'Al Qadsiah di Míchel, stessa squadra in cui è andato Nacho dal Real Madrid. L'entourage del giocatore assicura che il club arabo non sarebbe l'unico interessato, la società madrilena smentisce ogni trattativa e ribadisce che l'unica via d'uscita sono i 15 milioni della clausola dell'attaccante, un prezzo agevole che può permettere l'inserimento di tanti altri club. Morata per ora pensa solo all'Europeo, Simeone non vuole che lasci la squadra e l'Atletico se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe lasciarlo andare via: un bel caos