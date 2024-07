Demiral doppietta storica, Turchia batte Austria: Montella sfiderà l'Olanda

LIPSIA (Germania) - Alla Red Bull Arena di Lipsia la Turchia di Vincenzo Montella batte l' Austria 2-1 nel segno dell'ex Juventus Demiral (primo difensore a segnare una doppietta in un match nella fase a eliminazione diretta tra Europei e Mondiali dopo Lilian Thuram a Francia 98) e stacca il pass per i quarti di finale di Euro 2024 dove affronterà l' Olanda .

Euro 2024, il tabellone

Austria-Turchia, la partita

Pronti via e la squadra di Montella sblocca la partita dopo 58": sugli sviluppi di un calcio d'angolo Demiral è lesto nel tap-in in rete figlio di un flipper dentro l'area piccola (la sfera è rimbalzata tra Baumgartner ed il portiere Pentz). Demiral protagonista anche in difesa al 6' quando con un tocco riesce ad evitare il tap-in Baumgartner da pochi passi su cross velenoso di Sabitzer. Dopo i fuochi d'artificio dei primi minuti la partita si stabilizza con le squadre che vanno negli spogliatoi sull'1-0 Turchia. Inizio ripresa con l'Austria pericolosa due volte: la prima clamorosa al 51' con Gunok che si supera su Arnautovic e poi al 54' con Posch che calcia a lato da dentro l'area. Due occasioni sprecate per l'Austria e la Turchia non si fa pregare: ancora su calcio d'angolo, ancora Demiral ma questa volta con un colpo di testa imperioso per il 2-0 al 59'. I calci d'angolo fanno da padroni e anche l'Austria ne approfitta al 65': Gregoritsch si fa trovare al posto e al momento giusto e con il piatto destro segna il gol del 2-1 sulla spizzata di Posch.

Assedio finale dell'Austria e al 94', ultimo minuto, Gunok compie la parata del torneo parando d'istinto sul colpo di testa di Baumgartner da distanza ravvicinata che spegne le speranze degli austriaci.

Juve, le congratulazioni a Yildiz

Sui canali social la Juventus si è congratulata con il suo giocatore Kenan Yildiz per la vittoria: "Complimenti a Kenan Yildiz per la qualificazione della Turchia ai quarti di finale di Euro 2024".