Da Lukaku a Sesko: non è un Europeo per bomber

Alla vigilia del torneo, per esempio, fra i più attesi vi era, manco a dirlo, il neo acquisto del Real Madrid,. Il capocannoniere dell’ultimo Mondiale è invece andato a segno in una sola occasione, per di più su calcio di rigore. Fra l’altro, molto curioso è il fatto che la Francia sia arrivata ai quarti di finale della competizione realizzando solo tre reti, di cui due grazie ad autogol degli avversari, e l’altra proprio sul rigore realizzato da Mbappè contro la Polonia. E a proposito di Polonia, nemmeno per il suo bomberquesto è stato un Europeo da incorniciare: una sola rete per il centravanti del Barcellona, anche per lui su rigore e proprio contro la Francia di Mbappè. Per non parlare poi di Cristiano Ronaldo, arrivato a giocarsi questa che sarà la sua ultima grande competizione internazionale vantando il record di gol negli Europei (14), e nonostante questo ancora a secco dopo 4 gare giocate tutte da titolare. Tanto che, dopo il rigore sbagliato contro la Slovenia, le sue lacrime hanno fatto il giro del mondo in pochi secondi. Fortuna per lui che a rendere innocuo il suo errore ci abbia pensato il compagno di squadra Diogo Costa, fenomenale nel parare tre rigori su tre agli sloveni. Migliore invece lo score di, altro bomber attesissimo in questo Europeo: due le reti messe a segno dal centravanti del Bayern Monaco, nonostante prestazioni personali e di squadra decisamente poco in linea con le aspettative. Insomma, come finirà il torneo non è ancora dato saperlo, quello che è certo però è che si attende con ansia un segno di vita dei più celebrati specialisti del gol.