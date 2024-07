Diretta Spagna-Germania ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

Spagna e Germania tornano in campo per la sfida valida per i quarti di finale di Euro 2024. Un match ad alto voltaggio che mette di fronte due tra le squadre favorite del torneo. Le Furie Rosse di De La Fuente hanno chiuso il Girone B in testa e a punteggio pieno, superando poi la Georgia di Kvaratskhelia e Mikautadze con il finale di 4-1. La formazione di Nagelsmann può anch'essa vantare il primato nel proprio girone, e con qualche sbavatura - vedi il pareggio acciuffato in extremis nella sfida contro la Svizzera - ha raggiunto i quarti grazie al successo contro la Danimarca per 2-0. L'ultimo precedente fra le due selezioni in un campionato europeo, risale all'edizione del 2008, quando a decidere il match fu la rete di Fernando Torres. Ad aggiudicarsi la coppa quell'anno fu proprio la Spagna, che mise in bacheca il 2º titolo della sua storia.