Diretta Portogallo-Francia ore 21: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni

AMBURGO (GERMANIA) - Alle ore 21 , al Volksparkstadion di Amburgo (Germania), Portogallo e Francia si giocano il pass per la semifinale di Euro 2024 . I lusitani di Roberto Martinez , dopo aver chiuso la fase a gironi al primo posto nel Gruppo F (pari punti con la Turchia ma vittoria per 3-0 nella scontro diretto), agli ottavi hanno superato ai calci di rigore la Slovenia. Assoluto protagonista di giornata l'estremo difensore del Porto Diogo Costa , imbattibile dagli undici metri, che ha neutralizzato tre penalty su altrettanti calciati dagli avversari dopo che alla fine del primo tempo supplementare era stato Cristiano Ronaldo a farsi ipnotizzare da Oblak scoppiando poi in lacrime. Non stanno brillando, invece, i vicecampioni del mondo. I Galletti di Didier Deschamps, infatti, hanno chiuso alle spalle dell'Austria il Girone D battendo proprio la selezione di Rangnick al debutto (1-0) e pareggiando poi contro Olanda (0-0) e Polonia (1-1). Nella fase a eliminazione diretta, invece, i transalpini hanno estromesso dalla competizione il Belgio di Domenico Tedesco grazie all'autorete di Vertonghen a 5 minuti dalla fine. Ventotto i precedenti tra le due formazioni, con 19 vittorie della Francia, tre pareggi e sei successi del Portogallo, l'ultimo, quello più importante, arrivato il 10 luglio 2016, quando un gol di Eder in finale allo Stade de France ai tempi supplementari regalò ai lusitani il primo, storico, trionfo agli Europei.

Portogallo-Francia: diretta tv e streaming

Portogallo-Francia, gara valida per i quarti di finale di Euro 2024, è in programma alle ore 21 al Volksparkstadion di Amburgo (Germania) e sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.

