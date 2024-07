L'orango Walter dopo il polpo Paul: Euro 2024, la profezia su Spagna-Germania

I Campionati Europei 2024 proseguono tra polemiche, scommesse e pronostici. Tra le curiosità a margine del popolare evento calcistico, si registra anche quella delle previsioni dell' orango Walter , 35 anni, diventato una vera star del web. Il gorilla, infatti, diventato un oracolo dello zoo di Dortmund, è protagonista di un video, dove ha previsto la sconfitta della Germania a Euro 2024 . Nelle immagini, diventate virali, si vede l'orango avvicinarsi alla sciarpa della Spagna e della Germania (appese su di una cordicella), per poi scegliere quella della Nazionale spagnola. Un duro colpo per i tifosi tedeschi, che proprio non si apettavano questo pronostico. Il profetico animale aveva già predetto la vittoria contro Scozia e Ungheria nella fase a gironi.

Orango Walter e polpo Paul: gli oracoli animali del calcio

Lo staff dello zoo ha commentato, lasciando trapelare non poca delusione: "Walter si è diretto verso la sciarpa della Spagna senza esitazioni, ci fidiamo". I tifosi ricorderanno che in passato anche un altro divertente e curiosolo oracolo calcistico, ovvero il polpo Paul. La piovra di Oberhausen era diventata una star planetaria durante i Mondiali di calcio del 2010 in Sudafrica. In quell'occasione l'animale aveva indovinato tutte le sette partite della Nazionale tedesca. Il polpo aveva predetto le vittorie dei tedeschi contro Australia, Ghana, Inghilterra, Argentina e Uruguay. Ma anche le sconfitte contro Serbia e Spagna. A questi pronostici si è aggiunto anche quello relativo al risultato della finale Spagna-Olanda.