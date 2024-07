Bellingham squalificato ma gioca con la Svizzera: incredibile decisione Uefa

La Uefa ha fermato per due giornate il difensore della Turchia Merih Demiral. Il giocatore è stato sanzionato per il controverso 'saluto del lupo' esibito nel match vinto contro l'Austria negli ottavi di Euro 2024. Demiral è stato squalificato "per aver violato le regole fondamentali di condotta, per aver utilizzato eventi sportivi per manifestazioni di carattere extra-sportivo e per aver gettato discredito sullo sport del calcio". Il giocatore salterà quindi il quarto di finale contro l'Olanda in programma domani alle 18 e, eventualmente, la semifinale.