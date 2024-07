Germania ko, Merino come Grosso e furia su Taylor: "Non è rigore?"

Il ko della Germania ha decisamente fatto rumore. La squadra di Nagelsmann , dopo aver conquistato senza troppi problemi l'accesso ai quarti di finale, è stata eliminata dalla Spagna al termine di una partita ricca di emozioni che si è decisa solamente al 119'. A decidere le sorti dei tedeschi è stato infatti il colpo di testa di Merino in extremis, che ha dunque condannato i padroni di casa a guardare le ultime sfide di Euro 2024 dal divano. Partita non facilissima per Alvaro Morata , che dopo il triplice fischio si è lasciato andare ad un'esultanza liberatoria scaricando tutta la tensione. A fare rumore è stata soprattutto la prestazione decisamente negativa di Anthony Taylor , lo stesso arbitro che decise in negativo anche la finale di Europa League di due anni fa persa dalla Roma contro il Siviglia con un rigore netto non concesso ai giallorossi.

Il direttore di gara l'ha rifatto: dopo non aver neanche ammonito Kroos per un fallo che ha posto fine alla partita (e all'Europeo) di Pedri, nel corso del secondo tempo supplementare non vede clamorosamente un tocco di mano in area di Cucurella e dunque non concede un calcio di rigore netto per i tedeschi.

Taylor, il rigore e Merino come Grosso

Un'ingiustizia che anche la Bild rivendica titolando: "Questo non dovrebbe essere rigore?", pubblicando un video dell'episodio in questione che rende ancora più amara la beffa dell'eliminazione arrivata praticamente all'ultimo respiro. Un gol, quello di Merino, che in un certo senso ricorda anche quello di Fabio Grosso in Germania-Italia del 2006, vinta dagli Azzurri 2-0 proprio con l'ex terzino in gol al 119' prima del raddoppio di Alex Del Piero. Anche in quel caso la formazione tedesca uscì dal torneo (in quel caso il Mondiale) da padrona di casa essendo costretta a guardare gli altri festeggiare da ospiti. E chissà come l'avrà presa Kroos, alla sua ultima partita da professionista.